Литвин: рішення про підвищення пенсійного віку від терміновано, але не знято з порядку денного

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В районі другої декади лютого заплановані масові акції деяких опозиціонерів, які не полишають спроб розхитати ситуацію в країні, хапаючись за всі можливі чинники. Знаючи про такі наміри і було прийнято рішення Кабінетом міністрів не загострювати ситуацію в країні та домовитися з МВФ про відстрочення можливого підвищення пенсійного віку в Україні. Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив народний депутат Україні Володимир Литвин.«Я думаю, що рішення про підвищення пенсійного віку в Україні відтерміновано, але не знято з порядку денного, враховуючи той дефіцит, який має Пенсійний фонд. Врешті решт МВФ просто пішов на зустріч українському уряду, хоча це рішення далося не просто», – зазначив Володимир Литвин.За його словами, підвищення пенсійного віку в Україні згідно європейських норм є неприйнятним, враховуючи значно нижчу тривалість життя в Україні. Також Литвин відмітив проблему України – це відсутність робочих місць. За словами нардепа, сьогодні жінки в сільській місцевості не можуть дочекатися, коли ж вони можуть отримати бодай мінімальну пенсію.