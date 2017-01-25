Две украинские области лидируют по жилищному строительству

По итогам прошлого года в программах по жилищному строительству в Украине лидируют Херсонская и Запорожская области, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Минрегионразвития. По итогам прошлого года около 50 процентов финансирования в рамках крупной программы «Собственный дом» пришлось на четыре области Украины.
В лидерах оказалась Херсонская область – больше 16 тысяч квадратных метров, на втором месте – Запорожская область, где построено больше 13 тысяч квадратных метров жилья. Далее идут Волынская область (8,7 тысяч квадратных метров) и Одесская область (8,6 тысяч квадратных метров жилья). Самые высокие объемы финансирования в рамках программы были зафиксированы в Херсонской области – порядка 22 миллионов гривен, в Закарпатской области – 19 миллионов, в Винницкой области – почти 14 миллионов, в Волынской области – 12,5 миллионов гривен.
В общей сложности в прошлом году в рамках этой программы объем финансирования составил 133,4 миллиона гривен, и на эти средства было предоставлено 2,6 тысячи кредитов, а также введено в эксплуатацию почти 94 тысячи квадратных метров жилья.