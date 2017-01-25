валюта
СпецтемаАмериканские ученые заявили о неминуемой гибели Земли в октябре 2017 года

Две украинские области лидируют по жилищному строительству

Две украинские области лидируют по жилищному строительству
По итогам прошлого года в программах по жилищному строительству в Украине лидируют Херсонская и Запорожская области, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Минрегионразвития. По итогам прошлого года около 50 процентов финансирования в рамках крупной программы «Собственный дом» пришлось на четыре области Украины.

В лидерах оказалась Херсонская область – больше 16 тысяч квадратных метров, на втором месте – Запорожская область, где построено больше 13 тысяч квадратных метров жилья. Далее идут Волынская область (8,7 тысяч квадратных метров) и Одесская область (8,6 тысяч квадратных метров жилья). Самые высокие объемы финансирования в рамках программы были зафиксированы в Херсонской области – порядка 22 миллионов гривен, в Закарпатской области – 19 миллионов, в Винницкой области – почти 14 миллионов, в Волынской области – 12,5 миллионов гривен.

В общей сложности в прошлом году в рамках этой программы объем финансирования составил 133,4 миллиона гривен, и на эти средства было предоставлено 2,6 тысячи кредитов, а также введено в эксплуатацию почти 94 тысячи квадратных метров жилья.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России
Важное за сутки
24 янв 2017
16539

Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Журналист телеканала «Дождь» Александр Невзоров рассказал, что главарь донецких террористов Александр Захарченко стал посмешищем в России, причём это произошло с «руки» Кремля. Как пояснил журналист

25 янв 2017
9432

Боевики «ДНР» прокомментировали вчерашнее заявление ВСУ о контроле над трассой, ведущей в Горловку

Террористы самопровозглашенной «ДНР» сообщили, что занимаемые ими позиции возле трассы, идущей по направлению оккупированной Горловки, остались без каких-либо изменений, а информация украинских

Последние новости

Волонтери повідомляють про нові успіхи військових АТО на Донбасі

Анна Гопко: Трампу нужно предложить бизнес-идеи, а не нытье о российской агрессии

Новую видеопропаганду Кремля с поющим Путиным высмеяли в соцсетях

Насіров розповів про симпатію до Трампа

На Московском мосту в столице зафиксирована пробка в три километра

У 2017 році українські олігархи не витримають випробування на стійкість – політолог

Балчун объявил планы на 2017 год: новый логотип, Wi-Fi и маршруты за пределы Украины

У ПАРЄ хочуть, щоб вибори до ВРУ проходили на окупованому Донбасі

З Путіним трапився конфуз з безглуздими обіцянками спортсменам РФ

Две украинские области лидируют по жилищному строительству

Гордон в прямому ефірі розв'язав суперечку з мешканцем окупованого Луганська (ВІДЕО)

Правительство отдало таможне десятую часть от сверхпланового дохода

Изменился ли уровень коррупции в Украине за год?

Волонтер розповів, з якою метою Кремль використовує Савченко

Журналист: торг здесь неуместен, обмен Крыма на Донбасс не состоится

Антикоррупционеры проверяют работу Лещенко в УКУ

Луценко: Агресор не отримає Церцвадзе

Власти Львова пообещали вывезти мусор за неделю

Експерт побачив серйозну перевагу позицій ЗСУ над бойовиками

Журналист обратился к россиянам: прежде, чем критиковать языковой закон Украины – верните Крым и выведите войска

 Новости за день