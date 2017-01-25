Гордон в прямому ефірі розв'язав суперечку з мешканцем окупованого Луганська (ВІДЕО)

Як передає replyua.net, засновник видання «ГОРДОН», журналіст Дмитро Гордон в програмі «Суб’єктивні підсумки дня» на телеканалі NewsOne почав сперечатися з дозвонювачем телепрограми з окупованого Луганська. «Ви хочете знову в Україну», - запитав він, спровокувавши людину на іншому кінці дроту.
«А ви самі подумайте! Ходять постійно ці батальйони, нацисти. Перейменування… хочуть мені перейменувати адресу. То це що виходить, що потрібно змінити назву міста і вулиці?.. Валяють пам’ятники. Кому таке потрібно? Хто тут на таке погоджувався? У нас місто ще має закалювання революційне. Згадують Ворошилова, Леніна…», - зазначив луганчанин.
В той самий момент Гордон поцікавився у чоловіка, навіщо було ставити пам’ятник Ворошилову, якщо він – вбивця: «Якщо ваші діти запитають у вас «Хто це?», що ви будете відповідати? Скажете прямо? Скажете, що цей дядя погубив декілька сотень тисяч людей?». «Ні! Я скажу, що він був першим маршалом, і що наше місто двічі носило його ім’я», - відповів мешканець Луганська. «Ігор, ми маємо між собою величезну ідеологічну прірву. Але нам якось потрібно з неї вибиратися», - сказав Гордон. Як відомо, за даними Кабміну, наразі на окупованих територія Донеччини та Луганщини проживає близько 3 мільйонів осіб.