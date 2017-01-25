Новый рекорд по производству мяса птицы в Украине

В прошлом году украинским производителям удалось произвести 991 тысячу тонн мяса птицы, что на 12 процентов больше, чем годом ранее.
Разница между объемами производства по итогам двух лет составила 106 тысяч тонн, информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Из общего объема произведенной продукции 746 тысяч тонн – это охлажденное и свежее мясо кур, и 245 тысяч тонн – замороженное мясо. В первом случае прирост достиг пяти процентов, во втором – сорока процентов. Основной причиной роста производства эксперты называют возросшие возможности экспорта, поскольку поставки за границу в прошлом году увеличились сразу на 80 тысяч тонн.
В 2016 году общий объем экспорта мяса птицы достиг 240 тысяч тонн, и это на 49 процентов больше, чем годом ранее. Что касается доли экспорта крупными предприятиями, то она составила 24 процента. Лидером на рынке мяса птицы в Украине остается «Мироновский хлебопродукт», доля продукции которого сейчас составляет 60 процентов среди производителей и 80 процентов среди основных экспортеров.