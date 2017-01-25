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Украинских водителей ожидают регулярные «проверки знаний»

Украинских водителей ожидают регулярные «проверки знаний»
Министерство внутренних дел анонсировало изменение сроков действия водительских удостоверений с целью регулярной проверки навыков и знаний водителей. Как информирует replyua.net, об этом Анастасия Деева, заместитель министра внутренних дел, сообщает на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, в настоящее время водительское удостоверение в Украине дает право на управление транспортом на протяжении целых тридцати лет с момента получения этого удостоверения. «Теперь в Украине установят новые сроки – от 5 до 15 лет, но все будет зависеть только от категории транспорта», написала Деева. Также, по ее словам, будут пересмотрены категории транспорта, и будут введены новые стандарты проведения технического контроля, что поспособствует повышению безопасности на украинских дорогах. Однако водители сразу отреагировали на такие новшества, причем без особой радости.

По словам пользователей, прокомментировавших пост Деевой, такие инициативы приведут лишь к очередному росту коррупции в силовых органах. «Теперь будет еще больше взяток», «Я лучше вообще на права сдавать не буду, чем пересдавать их каждые пять лет», «Самый верный шаг к взяткам и новому геморрою», пишут пользователи.
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