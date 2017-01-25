Украинцам нужно готовиться к изменению тарифов на сотовую связь

Все сотовые операторы Украины готовят серьезные изменения в тарифах – в ближайшее время операторы откажутся от смс-сообщений и звонков и перейдут на специальные приложения, подключив которые, придется платить за пакет услуг, то есть за мобильный Интернет.
Как передает replyua.net со ссылкой на UBR, сейчас внедряются специальные тарифные планы, которые увеличат Интернет-трафик, а также по которым будет предложено определенное количество звонков и смс-сообщений в одном пакете. По словам Ирины Леличенко, специалиста по связям с общественностью компании «Киевстар», все сотовые операторы постепенно откажутся от неактуальных и старых тарифов, а взамен предложат более простые и понятные тарифные опции с оптимальным объемом самых разных предложений, включая пакеты смс-сообщений, звонков, определенный лимит на Интернет.
Поскольку технологии продвинулись вперед, у большинства клиентов сейчас появилась возможность выхода в Интернет с телефона, и это значит, что новые тарифы будут подразумевать увеличение трафика – неограниченный доступ к приложениям, мессенджерам и соцсетям.