В МВФ повідомили, коли українське питання буде винесено на розгляд

За інформацією «Українських новин» питання про надання Україні чергового траншу від МВФ відсутнє в порядку денному роботи головного кредитора країни на січень поточного року, про що повідомляє replyua.net. Відповідна інформація розміщена в календарі ради директорів МВФ. Наразі достеменно відомо, що календар МВФ розписаний включно до 3 лютого. Зокрема, у найближчий понеділок кредитори будуть розглядати питання про подальшу співпрацю з республікою Лаос, а 3 лютого – з Сомалі та Австралією.
Таким чином, розклад календаря засідань експертів МВФ повністю розписаний до початку лютого, і питання України там відсутнє. У фонді зазначили, що включення розгляду питання кредитування Києва відбудеться протягом п’яти днів після того, як буде отримано підписаний меморандум для четвертого перегляду.
Раніше український очільника Петро Порошенко під час участі в саміті в Давосі висловлював сподівання, що МВФ надасть Києву новий транш вже протягом кількох найближчих тижнів. Разом з цим президент підкреслив, що з боку України були виконані всі вимоги, серед яких - стабілізація фінансової системи, тому влада очікує на позитивне рішення кредиторів