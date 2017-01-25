Бойко: совсем скоро мы услышим посылы Пинчука в тезисах Трампа Украине

Сопредседетаель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что вскоре мы увидим, как администрация избранного президента США Дональда Трампа подтвердит позицию Виктора Пинчука, которую он недавно выложил на страницах рейтинговых западных изданий.
По словам Бойка, Пинчук в своем материале исправился, так как в свое время он поддержал кандидата в президенты США Клинтон, а сейчас опубликовал свои взгляды, которые близки уже Трампу. «Я убежден, что те посылы, которые мы увидели в статьях Пинчука, станут основными тезисами, которые вскоре мы услышим уже от самого Дональда Трампа», – отметил нардеп.
Бойко не уверен, что Пинчук получил тезисы именно от администрации Трампа, но, в то же время, политик подчеркнул, что Виктор Пинчук очень тесно связан с американским истеблишментом и очень часто он выступает предвестником официальной позиции Вашингтона. «Мы же все понимаем, что минский процесс затормозился и зашел в тупик, поэтому нужно делать выводы и менять Нормандский формат, приглашать присоединиться к нему американцев из новой команды Трампа», – резюмировал Бойко.