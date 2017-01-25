Давайте ваши денежки: самые распространенные способы выманивания денег у доверчивых украинцев

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Убивать ради денег сегодня не модно. Не модно даже грабить или просто воровать. Сейчас модно поставить дело так, чтобы люди сами добровольно отдавали тебе деньги. Чуть ли не каждый день мы теперь можем читать в новостях: мошенники столько-то выманили у жертвы денег, без оружия, без угроз. Способы обмана становятся все более современными, а сами мошенники изощрение.Преступления, где аферист «работает» с потерпевшим лицом к лицу, лично и непосредственно, по-прежнему занимают львиную долю. Различного вида гадания, снятия порчи и сглаза, визиты «соцработников». Мошенники такого рода, как правило, хорошие актеры. Основное, на чем зарабатывают такие мошенники, – это доверие, личная симпатия. Главная защита в таких ситуация – быть внимательным, не пускать посторонних людей в свой дом.На втором месте мошенничество под названием «виртуальная покупка». Торгуя несуществующим товаром, злоумышленники требуют от потенциальных покупателей стопроцентную предоплату и, получив ее, растворяются в виртуальном пространстве.Не меньшей популярностью среди мошенников пользуются «аферы он-лайн». Сегодня банковская карточка есть практически у каждого и это делает нас еще более уязвимыми в аферах. И, если многие уже выучили, что пин-код карты нельзя сообщать никому, даже банковским работникам, тем не менее «не подкованные» граждане остаются в этих вопросах в зоне риска.Замыкает рейтинг самых популярных мошеннических афер «тревожный звонок». Мошенники очень часто звонят на мобильные номера под самыми разными предлогами, выманивая деньги у доверчивых и ничего не подразумеваемых абонентов. Наиболее распространенные: «Вам звонят из полиции». В таких случаях звонят либо рано утром, либо поздно вечером, чаще ночью. В трубке слышен плачущий мужской голос, человек представляется сыном, братом, мужем, который сообщает о том, что попал в полицию через «преступление по неосторожности» и нужны деньги, чтобы избежать наказания и по-мирному уладить вопрос.