Ольга Скрипник: ПАСЕ может снять с РФ только политические санкции, экономические же останутся

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Последнее время горячо обсуждается тема относительно того, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт выступил за снятие с России всех санкций наложенных за аннексию Крыма. Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в эфире «Громадського радио» рассказала о причинах такого решения европейского политика.«Это заявление очень остро воспринимается украинским обществом, но, если говорить о Совете Европы, то надо понимать, что эта площадка была создана именно для переговоров. Это чисто дипломатическая площадка, поэтому не идет речь об экономических санкциях. Нужно понимать, что это никоим образом не касается экономических санкций, которые были наложены на Российскую Федерацию через аннексию Крыма. Эти санкции остаются, потому что Совет Европы не имеет к ним отношения», – прокомментировала Ольга Скрипник.По ее словам, вопрос о санкциях, которые затронул президент ПАСЕ, касается действительно участия делегации России в мероприятиях и работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Речь идет о том, чтобы вернуть ей голос, чтобы она могла участвовать в работе. Такое заявление прозвучало прежде всего для того, чтобы вернуть Россию к диалогу. Все же главный принцип для Совета Европы – это постоянные переговоры и поиск компромиссов, поэтому много представителей считает, что все же лучше общаться с Российской Федерацией, чтобы хоть как-то задавать ей вопросы и требовать от нее освобождения политзаключенных. «Когда России вообще нет, то это проблема, потому что нет с кем общаться, не т с кем вести переговоры, чтобы получать обратную связь. На это заявление нужно смотреть именно с такой стороны», – считает Ольга Скрипник.