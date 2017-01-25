Большинство украинцев отказались от визитов к врачам

Группа «Рейтинг» провела социологический опрос в Украине и выяснила, что большинство граждан уже давно отказались от походов в поликлиники, однако каждый третий украинец считает себя больным человеком, а еще восемь процентов подчеркнули, что ежедневно сталкиваются с таким чувством, как безнадежность, информирует replyua.net.
62 процента опрошенных отметили, что за последний год ни разу не обращались к врачам, еще 38 процентов заявили, что ходили к специалистам. Тридцать процентов из тех, кто наведывался в поликлинику, отметили, что были там всего лишь один раз, два раза специалистов посещали 28 процентов, три раза – 16 процентов, каждый десятый украинец был у врача четыре раза, и лишь 15 процентов подчеркнули, что ходили к специалистам больше пяти раз. Среди пациентов, которые чаще всего обращаются к специалистам, - женщины, пенсионеры и жители крупных городов.
Интересно и то, что в поликлиники обращаются, в основном, те украинцы, которые не занимаются спортом, не пьют и не курят. Лишь 45 процентов граждан в возрасте от 18 до 60 лет оценили свое самочувствие как «хорошее», 43 процента считают свое здоровье удовлетворительным, 12 процентов граждан заявили, что серьезно больны.