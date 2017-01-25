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Ляшко приобрел на Киевщине дом за 15 миллионов

Ляшко приобрел на Киевщине дом за 15 миллионов
Нардеп Олег Ляшко предоставил в Национальное агентство по предупреждению коррупции новые данные о том, что он приобрел участок земли и большой дом на Киевщине, в Конча-Заспе, которые обошлись лидеру Радикальной партии в 15 миллионов гривен, передает replyua.net со ссылкой на Вести.

Олег Ляшко указал в новой декларации большой особняк площадью 550 квадратных метров, а также два участка земли, общая площадь которых достигает 0,6 гектаров. Стало известно, что новая недвижимость была приобретена нардепом у Артема Савицкого. Издание УП также информирует, что недавно лидер Радикальной партии арендовал у этого же гражданина земельный участок и небольшую часть дома площадью порядка 200 квадратных метров.

Впрочем, в декларации Ляшко не стал указывать, какую сумму он выплачивал за аренду дома. Нужно отметить, что ранее представители Министерства юстиции заявили о том, что не видят смысла в проверке электронных деклараций. В Министерстве подчеркнули, что документ, подготовленный НАПК, ставит под угрозу всю деятельность по борьбе с коррупцией в Украине.
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