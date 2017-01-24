Порошенко поставил на место россиян

В момент пребывания Петра Порошенко с должностной поездкой в финскую столицу Хельсинки, он не стал давать интервью российским телеканалам.
В частности средства массовой информации заявляют, что во время посещения здания финского парламента, к украинскому Президенту обратились представители СМИ. Когда же с ним заговорили журналисты с России, Петр Порошенко воздержался от ответа и лишь указал, чтобы россияне прекратили уничтожать украинцев и покинули, наконец, украинские территории. И хоть журналисты таки пытались получить ответ Порошенко на свой вопрос, тот заявил, что наотрез отказывается вести беседы с российскими СМИ до тех пор, пока Российская Федерация занимает оккупированные ею украинские территории.
Напомним, что украинский Президент 24 января пребывает в Финляндии с официальным визитом. Там он встретился с представителями руководства страны, которые заверили, что поддерживают Украину и готовы в будущем сотрудничать в сфере энергетики, а также делать все от них возможное для исполнения Минских договоренностей и стабилизации ситуации в Украине.