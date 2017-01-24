Европа выделила деньги на развитие электронного управления в Украине

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Европейцы выделили 6 миллионов евро на развитие электронного управления в Украине. В частности, речь идет о таких странах, как Швеция и Эстония, которые совместно с Европейским Союзом выделили названную сумму на организацию электронного управления.Совместный проект европейцев и украинцев под названием «Egov4Ukraine» предусматривает четыре года сотрудничества ради усовершенствования взаимодействия органов власти. Представители Евросоюза заявляют, что электронное управление - это еще один шаг вперед навстречу децентрализации и эффективной работы на местах. В то же время представитель шведской организации, которая занимается финансированием подобных проектов, Ирина Скалий отмечает, что электронное управление является не целью, а именно способом поддержки реформы государственного управления, децентрализации и способом вхождения Украины в европейское сообщество совместно с заимствованием европейского опыта, параметров и стандартов.Стоит напомнить, что эта же шведская организация ранее заявила о том, что предоставит украинским территориальным общинам средства в сумме около 1 миллиона евро для создания в этом году центров административных услуг.