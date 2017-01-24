В Польше побили студентов из Украины

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Несколько украинских студентов, обучающихся в польском городе Жешуве, побили. Событие произошло на прошлой неделе в субботу. Парни как раз шли из учебного заведения в общежитие после трех часов дня. По дороге их встретила группа молодых людей. Те задали вопрос, откуда они приехали. Парни ответили, что они из Украины. Далее от поляков последовал вопрос, какой стране стоит владеть Львовом (Украине или Польше). После в сторону украинцев полетели обзывания «бандеровцы» и группа парней из пяти человек избила украинских студентов.Молодым людям посчастливилось отделаться синяками и незначительными травмами, на данный момент ничего не угрожает их жизни. Полиции удалось вычислить личности нападающих. В этом им помогли камеры наблюдения неподалеку от места преступления. Ими оказались местные жители возрастом от 18 до 20 лет. Правоохранительные органы города Жешува по факту избиения открыли криминальное дело и передали его на рассмотрение окружной прокуратуры. Нападавшим объявили подозрение в избиении на национальной почве. Поляков могут посадить на 5 лет.Также представители МИДа Украины сообщают, что украинский консул взял под внимание данную ситуацию и будет информировать ведомство о развитии ситуации.