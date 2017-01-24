Фесенко: один з кандидатів на пост президента Франції не визнає Крим російським і це вже добре

Відомий український політолог Володимир Фесенеко в ефірі однієї з радіостанцій зазначив, що, якщо говорити про кандидатів в президенти Франції, то Фійон на фоні Ле Пен виглядає меншим злом. У Фійона дійсно непогані дружні стосунки з президентом РФ Путіним, які сформувалися ще коли Фійон був прем’єр-міністром Франції.
Політолог вважає, що, незважаючи на те, що до Фійона в Україні прив’язалося проросійське кліше, бо він виступає за пом’якшення антиросійських санкцій, але, що стосується кримського питання, то він все-таки зберігає дипломатичну позицію і не говорить про визнання російського Криму.
«Щодо позиції санкцій, то у Франції важливу роль відіграють представники аграрного бізнесу, які й впливають на громадськість. У Франції помітні дві позиції: перша – французи традиційно лояльні до росіян, по-друге, незважаючи на те, що до влади в США прийшов Трамп, французи більш схильні до партнерських стосунків з росіянами, так склалося історично. Навіть під час «Холодної війни» Франція намагалася підтримувати дружні стосунки з Росією. Тому РФ дуже давно працює з населенням Франції, потужні позиції у світі займає франко-російська торгова палата. У нас, на жаль, такого потужного, системного впливу на Францію немає тому що Україна, як незалежна країна з’явилася дещо пізніше, ніж Росія», – зазначив Фесенко.