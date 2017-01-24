Украина вновь начала переговоры с Израилем

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Согласно сообщениям Минэкономразвития, на этой неделе состоятся обсуждения перспектив создания зоны свободной торговли между Украиной и Израилем. Представители рабочих групп государств будут заниматься этим вопросом с 24по 26 января включительно.Украина готова сотрудничать с Израилем в направлении инвестиций и торговли в сфере сельского хозяйства, энергетики, промышленности, информационных технологий, туризма. Это уже 4-ый раунд переговоров между двумя странами. На данном этапе планируется обсудить отдельные пункты будущего договора: вопрос тарификации, каким образом будет реализовано право доступа продукции на рынок Украины и Израиля. Также планируется определить направление будущих действий рабочих групп и дату последующей встречи.Напомним, что ранее официальная поездка Владимира Гройсмана была отменена. Такое решения правительства Израиля было знаком протеста в адрес украинской стороны. Прежде на Совете Безопасности ООН Украина была среди тех стран, которые поддержали резолюцию, запрещающую создавать новые поселения Израиля на палестинских землях.