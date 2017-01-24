"Імперія наносить удар у відповідь": Лещенко запросив Луценка до суду

Народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Лещенко підтвердив, що прийде на засідання суду, де буде розглядатися питання про його притягнення до адміністративної відповідальності. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує replyua.net.
«Генеральний прокурор Луценко ніколи не володів технікою далекоглядності. Сьогодні він вирішив продемонструвати одну із сторін своєї діяльності. На моїй пам’яті це перший випадок, коли на офіційному сайті Генеральної прокуратури розміщують запрошення в рамках адміністративного судочинства. Мова йде про протокол, який Національне агентство з питань запобігання корупції підробило проти мене на замовлення всій відомої Банкової», - зазначив Лещенко.
«Мова йде навіть не про кримінальне розслідування, а всього лише про адміністративне. Тут таки дужу сильно відчувається дух політичної помсти з боку Генеральної прокуратури. Напевно, за мої розслідування щодо корупції в ГПУ», - додав він. «Так от. Прошу генпрокурора Луценка прибути на мій суд та до кінця виконати своє завдання, яке він отримав від Банкової. Завтра ми будемо доводити свою правоту та покажемо фарс з боку влади», - наголосив народний депутат.