Гройсмана обурила безвідповідальність львівської влади

Сьогодні відбулася робоча зустріч прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з очільником Львівської ОДА Олегом Синюткою. Як повідомляє replyua.net, основною темою обговорення стала по сьогоднішній день невирішена «сміттєва» проблема у Львові. Найбільше керівника Кабміну обурило те, що влада міста виявилася безпорадною в цьому питанні, тому Гройсман вирішив, що сам повинен посприяти у вирішення кризи.
Прем’єр зазначив, що відповідальною за якнайшвидше вирішення питання про те, як потрібно проводити утилізацію твердих побутових відходів у Львові, є саме міська влада, оскільки після проведення реформи децентралізації їй були надані всі ресурси, щоб знайти якомога краще рішення проблеми зі сміттям. Разом з цим, Гройсман запевнив, що вже сьогодні Кабмін готовий до надання місту усієї необхідної підтримки, щоб про цю проблему можна було забути.
«На мою думку, у Львові повинно бути чисто. Мова йде про зону відповідальності очільника міста, так само, як і депутатів міськради. Проте вже кілька тижнів, місяців, якщо не протягом року, нам доводиться спостерігати за відсутністю будь-яких зрушень у вирішенні цього питання. Львів’яни не мають бути заручниками безвідповідальності чиновників та страждати через їхню бездіяльність», - сказав Гройсман.