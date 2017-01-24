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СпецтемаЭксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

В киевской типографии извинились и обещали перепечатать карту с российским Крымом

В киевской типографии извинились и обещали перепечатать карту с российским Крымом
Первыми неправильную карту обнаружили жители Харькова, которые купили детскую развивающую игру «Страны+Флаги+Столицы», передает replyua.net.

Удивлению харьковчан не было предела, когда на одной из географических карт они обнаружили российский Крым. Карту с принадлежностью Крыма к РФ напечатали в киевской типографии. Ответ от сотрудников типографии последовал незамедлительно. Они сразу извинились за недочет и отметили, что это был «недочет дизайнера, работавшего над картой». По словам сотрудников компании, существует также версия игры на украинском языке, и «там с картами все в порядке». Сотрудники подчеркнули, что дизайнер ошиблась лишь в русскоязычной версии, которая также продается на территории нашей страны.

Нужно отметить, что развивающая игра направлена на развитие зрительной памяти, на хорошие знания географии. В настоящий момент в типографии приступили к срочному перепечатыванию карт, а также заявили, что все граждане, купившие игру с картой, на которой изображен российский Крым, могут обратиться в компанию, и она вышлет правильную версию игры.
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