валюта
СпецтемаВ разведке сообщили о необычном приказе о российских военных на Донбассе

Личный охранник «народного мэра ДНР» задержан на Донбассе

Личный охранник «народного мэра ДНР» задержан на Донбассе
Полицейские Донецкой области задержали личного охранника «народного мэра ДНР», о чём официально сообщает пресс-служба полицейских на своём сайте. Как передаёт replyua.net, задержанным оказался 49-летний мужчина, который обеспечивал защиту славянского мэра Владимира Павленко, который занимал свой пост до дня освобождения города из-под оккупации. СМИ уже получили некоторые данные о задержанном, а также выяснили, какое наказание грозит преступнику в соответствии с украинскими законами.

Сообщается, что задержанный добровольно присоединился к вражеской стороне, где работал водителем-охранником до 5 июля 2014-го года у мэра тогда ещё оккупированного донецкими террористами Павленко. 49-летний водитель-охранник рассказал, что решил работать на Павленко ради улучшения своего финансового положения. При побеге, как выяснилось, Павленко оставил задержанному охраннику автомат и автомобиль.

Согласно информации телеканала «Эспрессо», мужчине уже предъявлено обвинение по 256-й статье, которая предусматривает наказание за пособничество участникам преступных организаций, а также за сокрытие их преступной деятельно. Предварительно известно, что охраннику-водителю «народного мэра ДНР» грозит тюремный срок до 5 лет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным
Важное за сутки
23 янв 2017
29665

Эксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Эксперт организации «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский на cвоей странице в Facebook рассказал о главной проблеме Крыма, которая для России неразрешима. По словам эксперта, для опреснения

23 янв 2017
18470

Российские власти резко прокомментировали проект закона об исключительности украинского языка

Появился комментарий официальных российских властей по поводу планов ВР принять закон о привилегиях для украинского языка, передает replyua.net. Так, по мнению главы комитета Госдумы РФ по

23 янв 2017
11435

Эксперт: открывшиеся факты Луценко могут приблизить Путина к Нюрбергу

По мнению политического эксперта Тараса Черновила, новое сообщение Генпрокурора Юрия Луценко относительно допроса двух экс-депутатов Госдумы РФ интересное тем, что проясняет определенные моменты на

23 янв 2017
8977

Пономарь: самая важная новость понедельника и небольшой бонус

Олег Пономарь сообщает, что сбылся его прогноз, изложенный в первой из трех статей цикла «Лихорадка по Трампу», в отношении назначений нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, -

23 янв 2017
8740

Журналист: если сепаратисты настолько ненавидят Супрун, значит она на правильном пути

Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сложно комментировать все слухи, которые связаны с деятельностью и. о. министра

Последние новости

Лазаренко назначен новым главой Олевской РГА

Террористы «ЛНР» и «ДНР» массово продают оружие населению

Громадський активіст шокував фотознімками психлікарні, яка нагадує Аушвіц

Дональд Трамп исполнил одно из своих предвыборных обещаний

Цены не пугают: в 2016-м в Украине увеличилось производство сигарет

СМИ: в РФ водоканал случайно напоил «трупной водой» целый район

В Китае увеличился уровень рождаемости

«Водка за металл»: в Харькове выявили необычный цех суррогатного алкоголя

Депутаты отреагировали на проверку уплаты своих налогов ГПУ

Трамп запретил финансирование абортов из бюджета США

Личный охранник «народного мэра ДНР» задержан на Донбассе

Минздрав и Минфин сделали важное общее заявление

В Харькове детям продают карты Украины без Крыма

Украинским дорогам нужен ремонт

В Ливии запретили книги Ницше, Коэльо, Брауна и Махфуза

Луценко разъяснил смысл закона об исключительности украинского языка

Британские ученые назвали, что за продукты вызывают рак

«Враг номер два»: Савченко обрушилась на власть Украины

«Убирайтесь из страны»: премьер Нидерландов раскритиковал мигрантов

Промышленность Украины вышла из четырёхлетнего кризиса

 Новости за день