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Минздрав и Минфин сделали важное общее заявление

Минздрав и Минфин сделали важное общее заявление
Министерство здравоохранения совместно с Министерством финансов сделали сегодня, 23 января, важное заявление, которое касается лечения украинцев за пределами страны.

Общими договоренностями двух ведомств готовятся изменения процедуры начисления средств, которые представляются государством для лечения украинцев в других странах. Прежде средства переводили на счет Минздрава трижды в год в виде одинаковых траншей. Это означало, что пациентов отправляли на лечение тоже в зависимости не от их состояния, а от того, когда поступят деньги от Минфина. По новой предложенной системе все выделенные на год бюджетом средства будут перечислены Минздраву в первом квартале года. Это позволит выезжать на лечение именно тогда, когда это потребуется.

Также сегодня состоялось экстренное заседание представителей Минздрава. Его главным заданием было приготовление документации: списков пациентов, которые нуждаются в отправлении на лечение, уточнения, в каком состоянии они находятся, а также требуется связаться с региональными управлениями и департаментами здравоохранения для решения всех формальных вопросов. Вскоре планируется встреча министерств для уточнения всех вопросов, а также рассмотрения идеи создания дополнительного фонда с резервными средствами, который бы позволил отправлять на лечение пациентов в критическом состоянии.
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