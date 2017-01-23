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Украинским дорогам нужен ремонт

Украинским дорогам нужен ремонт
Больше 95 % дорожного покрытия Украины нуждается в ремонте. Об этом заявили представители Министерства инфраструктуры Украины. По данным профильного ведомства в 2016 году за счет разных средств финансирования удалось отремонтировать около 1 тысячи километров автомобильных дорог по всей стране. Всего же сеть транспортного покрытия насчитывает почти 170 тысяч километров дорог.

Среди причин, которые привели к такому плачевному состоянию украинского дорожного покрытия, представители Мининфраструктуры называют тот факт, что вся сеть автомобильных дорог была создана еще в советские времена по стандартам и требованиям тех времен. Также эта сфера все время страдала от недостаточного финансирования. Поддерживать дороги в мало-помалу доступном для езды состоянии помогало их лоскутное латание и мелкий ремонт. Все это и привело к тому, что имеется сейчас.

Напомним, что в ноябре 2016 года украинский парламент принял закон, который подразумевает принятие Государственного дорожного фонда Украины. Согласно этому закону 60 % денежных средств Фонда будут направлены на ремонт дорог государственного значения, 35 % — на дороги местного значения, а также остальные 5 % на финансирование мер по обеспечению безопасности дорожного движения.
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