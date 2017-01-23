Луценко разъяснил смысл закона об исключительности украинского языка

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Горячая тема: Российские власти резко прокомментировали проект закона об исключительности украинского языка

Депутат Верховной рады от фракции «Батьківщина» Игорь Луценко объяснил смысл законопроекта, предусматривающего ответственность незнание украинского языка или надругательство над ним. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление депутата Луценко, необходимость придания украинскому языку исключительности продиктована, в частности, нынешними политиками, многие из которых позволяют себе выступления на русском языке.По мнению депутата, русскоязычные политики не должны публично разговаривать на русском языке, поскольку избиратели, которые голосовали за нынешних народных депутатов, отдавали свои голоса не за «продвижение языка убитого в Донецке Моторолы». Также Украина нуждается в таком законе ещё и потому, что в некоторых сферах жизни пренебрежение языком де-факто выглядит как надругательство над государственным символом. В качестве примера Луценко привёл ситуацию с интернет-магазинами, в которых крайне сложно найти клавиатуру на украинском языке.Напомним, группа депутатов Верховной рады зарегистрировала законопроект №5669, который в случае одобрения сделает украинский обязательным для украинских политиков и образовательных учреждений. Также закон сделает украинский язык обязательным и для СМИ, культурно-массовых мероприятий и сферы обслуживания.