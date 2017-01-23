РФ пытается убрать украинских политиков и журналистов, - СНБО

В сообщении руководителя Совета нацбезопасности и обороны Украинского государства Александра Турчинова говорится, что спецслужбы России осуществляют подготовку к уничтожению общественных деятелей и политиков, а также сотрудников средств массовой информации. Как передает replyua.net, текст заявления спикера обнародовал отдел по связям с общественностью СНБО.
Таким образом, в соответствии со словами руководителя правоохранительного ведомства, специальные службы Российской Федерации открыли ряд групп террористов, которые имеют задание – ликвидировать политиков и общественных деятелей, а также представителей средств массовой информации. Делается все это для того, чтобы «нагнетать боязнь, раскачивать ситуацию и создать беспредел в Украинском государстве, чтобы украинские граждане не смогли нести сопротивление российской военной агрессии».
Помимо прочего спикер СНБО отметил: «Руководство Украинского государства в юридическом порядке будет преследовать и потребует, в частности, через международные инстанции, выдачи всех без исключения бандитов, которые участвовали в подготовке деятельности террористов на нашей земле, однако сами же прячутся в Российской Федерации за удостоверениями спецслужб РФ. Все без исключения попытки, которые будут угрожать жизни украинцев, будут жестко предотвращены».