Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Эстонии

Сегодня, 23 января, состоялся правительственный визит Президента Украины в Эстонию, где он встретился с главой страны Керсти Кальюлайд и обсудил, какие задачи стоят между двумя государствами в контексте общей работы на будущее.
Как обозначил Петр Порошенко, он и глава Эстонии Керсти Кальюлайд оговорили темы совместной работы в экономической среде, вопрос привлечения новых капиталовложений в Украину и повышения уровня инвестиционных условий для потенциальных инвесторов. В свою очередь Президент Украины выразил свою благодарность принимающей стороне за содействие во введении электронного управления в украинском правительстве, подчеркнул значительность получаемой от Эстонии поддержки касательно безвиза и предоставления финансовой помощи.
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд в свою очередь заявила, что также приоритетными направлениями работы является сотрудничество в рамках Восточного партнерства Европейского союза, а также обсуждалось будущее председательство Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года. В частности, Кальюлайд очередной раз заверила, что Украина является для Эстонии приоритетным для сотрудничества государством и поддержка с их стороны только увеличивается.