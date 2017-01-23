Прапор України вщент спалили на стелі героям АТО у Кривому Розі

Сьогодні вранці у Кривому Розі, під час проходження поруч зі Стелою героям, які поклали своє життя в районі проведення АТО, місцеві жителі помітили повністю спалений державний прапор України, про що повідомляє replyua.net. Інформація про цей інцидент була розповсюджена депутатом Криворізьої міськради Миколою Колесников.
За його словами, зловмисники спалили український прапор вночі біля Стели загиблих героїв, розташованої на 95-му кварталі. Колесников зазначив, що мова йде про повторний подібний вчинок протягом останніх десяти днів. При цьому політик звинуватив правоохоронців у «вічному пошуку винних». Крім того, продовжив депутат, акти вандалізму стали постійним явищем на могилах Героїв, Іллі Гайдука і Геннадія Дощенко, і їх поліцейські також не можуть знайти.
Варто додати, що Стела розташована в районі так званого 95-го кварталу у Кривому Розі, що, фактично, є центром міста. Наразі невідомо, чи були у цієї події свідки. Працівники правоохоронних органів, у тому числі, СБУ, прибули на місце події. На фото, опублікованих в мережі Інтернет, можна побачити, що прапор спалили повністю. Єдине, що від нього залишилося – це невеликий шматок синьо-жовтої тканини.