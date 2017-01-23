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Скоро за заперечення Голодомору або законності ОУН та УПА будуть саджати

Скоро за заперечення Голодомору або законності ОУН та УПА будуть саджати
Депутат Верховної Ради Шухевич Юрій вніс на розгляд проект закону, який передбачає покарання за заперечення факту Голодомору та статусу «Української повстанської армії» та «Організації українських націоналістів» як борців за державну незалежність. Про це можна дізнатися з відповідного опублікованого законопроекту №5692 на сайті парламенту, передає replyua.net.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його головна мета – встановити міру відповідальності за заперечення факту законності боротьби за незалежність України у минулому столітті та факту Голодомору в 1932 та 1933 роках. За заперечення вищезазначених подій пропонується ввести міру покарання у вигляді арешту на 6 місяців або штраф у вигляді п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Якщо така ситуація станеться з представником влади, на публіці або з використанням ЗМІ, то сума штрафу збільшиться до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів. Альтернативою цьому, згідно з законопроектом, буде позбавлення волі на строк до 5 років. Як повідомлялося раніше, на початку грудня минулого року Верховна Рада створила офіційне звернення до країн світу, закликаючи признати голодомор 1932-1933 рр. як геноцид українського народу.
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