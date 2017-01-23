Денис Казанский возмутился продажей в Украине «кремлевского масла»

На одном из заводов в городе Староконстантинов (Хмельницкая область) начали выпуск нового сливочного масла, которое называется «Кремлевское». Как передает replyua.net, соответствующую информацию в своем микроблоге Twitter разместил журналист Денис Казанский, прикрепив к своему посту соответствующую фотографию.
По словам Казанского, намеки на коммунизм в Украине никуда не исчезают: стоит только посетить любой отдел, в котором продают колбасные изделия, и на глаза попадаются такие наименования: Кремлевская колбаса, Московская, Ленинградская и тому подобное. Причем отмечает журналист, такая ситуация на прилавках украинских магазинов уже десять лет существует. «Однако, на протяжении последних трех лет мне не приходилось видеть ничего подобного в магазинах, хотя ранее в АТБ такое выставляли на продажу. Изготовление этого масла осуществляется на ГП "Староконстантиновский молочный завод" по заказу ЧАО "Укрпродукт Груп".
Ранее глава украинского минкульта Евгений Нищук заявлял, что декоммунизацию в стране проводят, прибегая к методам и приемам, имеющим место во времена СССР. В частности, считает он, многие архитектурные объекты уничтожают варварскими методами.