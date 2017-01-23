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СпецтемаМуждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять

Світ може знищити режим Путіна за кілька днів - журналіст пояснив як

Світ може знищити режим Путіна за кілька днів - журналіст пояснив як
Міжнародне співтовариство здатне зруйнувати Російську Федерацію та повністю знищити режим президента Владимира Путина за лічені дні. Таку думку висловив кореспондент Айдер Муждабаєв, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день Росія має дуже велику економічну залежність від країн Європейського союзу та Сполучених Штатів. І якщо світ дійсно хотів би поставити Путіна і його режим на місце, то це можна було б здійснити всього за якісь 3-4 дня. Мова йде про те, що РФ не зможу існувати без підтримки банківської системи. Також до краху призведе відключення від міжнародної системи розрахунків SWIFT. Справа в тому, що світ до такого не готовий. На сьогоднішній день ми спостерігаємо за тим, як країни Європи фактично не можуть знайти між собою спільної мови, прийти до одного консенсусу. Хтось виступає за підсилення антиросійських санкцій, хтось навпаки – бачить в Москві важливого стратегічного партнера. По-суті, світ дезорганізований. Також до подібних кроків не був готовий і колишній президент США Барак Обама», - заявив журналіст. Звісно, всі бояться ядерної війни, наголосив Муждабаєв, Росія ніби все тримає в під контролем, все нормально, життя в країні складається… але все йде у прискореному режимі.
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