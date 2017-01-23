Луценко зробив голослівну заяву щодо справи Януковича

У Генеральній прокуратурі України заявили, що планують завершити досудове кримінальне розслідування щодо факту державної зради колишнього президента України Віктора Януковича вже у наступному місяці. Про це під час розмови з журналістами телеканалу «1+1» минулого вечора розповів генпрокурор Юрій Луценко, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Генеральна прокуратура не хоче затягувати з розслідуванням кримінального провадження щодо державної зради екс-президента Януковича. За січень та лютий буде проведено остаточні допити та зроблено всі необхідні експертизи. Потім справу буде передано до суду. Я переконаний, що саме український неупереджений суд зможе поставити правильну крапку в цій масштабній темі», - наголосив він.
«Сподіваюсь, що адвокати будуть сумлінно виконувати свою роботу. В лютому цього року ми плануємо завершити всі процеси та направити провадження на розгляд суду», - підкреслив Луценко. Крім того голова ГПУ зауважив, що його відомство не має на меті просто швидко довести цю справу до кінця. Головна мета – визначити всіх причетних, провести якісне та конструктивне розслідування, яке дасть відповідний результат вже в суді.