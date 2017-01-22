валюта
СпецтемаМуждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять

Эстония пообещала окончить конфликт на Донбассе мирным путем

Эстония пообещала окончить конфликт на Донбассе мирным путем
Эстония дала слово значительным образом помочь Украине в вопросе разрешения конфликта на территории Донбасса. Причем сделать это страна собирается мирным в период, когда Эстония будет главенствовать в Евросоюзе, о чем информирует replyua.net, ссылаясь на эстонский интернет-ресурс Postimees.

Таким образом, информагентство отмечает, что такое громкое заявление сделал Юри Ратас, глава правительства Эстонии. Как известно, после первой половины 2017 года Эстония будет главенствовать в ЕС. Главный чиновник государства заявил: «На протяжении всего времени Украинское государство было, есть и будет оставаться для Эстонии одной из ключевых стран-партнеров. Положительные украинские дела имеют огромное влияние на нашу страну. Мы готовы ради добра в Украине наилучшим методом вносить свой вклад, будь то двухстороннее сотрудничество в сфере экономики или обороны, или же поддержка изменений и вступление в действие «безвиза» между Украинским государством и Европейским Союзом».

Как известно, между президентом Украинского государства и премьер-министором Эстонии Петром Порошенко и Юри Ратасо соответственно. По предварительной информации, Порошенко прибудет в Таллинн с финансовым визитом в понедельник, 23 янвая

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: данные про сковородку Трампа подтвердились
Важное за сутки
22 янв 2017
23702

В разведке сообщили о необычном приказе о российских военных на Донбассе

В командовании войск России сообщили о запрете на увольнение со службы военнослужащих, пребывающих на оккупированном Донбассе, даже если они прибегли к грубейшему нарушению правил, передает

22 янв 2017
14897

Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, остро отреагировал на публикацию во многих украинских СМИ, в только числе и на нашем ресурсе, снимков, сделанных в Вашингтоне в день инаугурации

22 янв 2017
9084

Россия своими действиями разрушает и уничтожает все, в том числе себя – блогер

В своем блоге для сайта «Обозреватель» писатель из Луганска Елена Степовая вспоминает свой родной город до того, как Путин развязал на Донбассе военные действия, передает replyua.net. По ее словам,

Последние новости

Хакеры Anonymous заявили о связи Трампа с русской мафией

Тысячи румын протестуют против амнистии коррупционеров

Греция пообещала выдать турок, бежавших после попытки государственного переворота

Эстония пообещала окончить конфликт на Донбассе мирным путем

Эксперт рассказал, «взлетят» ли цены на аренду жилья в Украине

Манн: мне жаль, что Гройсману приходится работать с такими отбросами

Муждабаев: СБУ должна расследовать обстоятельства покушения на Антона Геращенко

Ужасная автокатастрофа в Италии привела к гибели 16 человек

ОБСЕ предупредила об угрозе химической катастрофы на Донбассе

Мустафа Найем заговорил об эмиграции

Луценко: Янукович письменно пригласил войска Путина в Украину

Правительство Эстонии озвучило свою позицию относительно Украины

Муждабаев о том, почему он не осуждает эмигрантов

«Начинка» нового лимузина Трампа поразила американцев

Портников: ни один западный политик не поверит "парням с Донбасса"

Трамп отправил в отставку всех иностранных послов США, никем их не заменив

В Египте восстановлен музей, пострадавший от теракта

«Каждая третья гривна»: Билецкий рассказал о коррупции в Нацгвардии

В Японии горит нефтеперерабатывающий завод

Украинские гимнасты получили от Японии 75 тысяч долларов

 Новости за день