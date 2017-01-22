Доник: не лучшее время для эмиграции

Роман Доник на своей странице в Фейсбуке поделился своими впечатлениями о том, что сегодня реально интересует пользователей социальных сетей. Он пишет: «Я разочарован – мне и сказать нечего по этому поводу», - передает replyua.net.
Доник сообщает: «Вчера вечером вернулись из недельной поездки связанной с армией. Без волонтерской вещевой помощи. Чисто по войне – учебки, обучение, методики, БК, ЗИПы, ржавчина, пулеметы, АГС, СПГ, РПГ, выстрелы, двигатели, оружейное масло, поху...зм, генералы, солдаты, долбо...бы, заробитчане, фанаты оружия и многое другое».
Он продолжает: «По дороге в Харьков созвонился с нашими ребятами, которые тоже вернулись несколько дней назад, но из другого места. Кое-какие вопросы нужно было обсудить при встрече. Встретились за столом. Пара предпринимателей, производственник не из мелких, успешный адвокат, крутой остеопат, офицер психо-маньяк – когда речь заходит об оружии крупного калибра и его не стандартном применении. Взрослые не бедные, самодостаточные люди. У всех масса претензий и к власти, и властям. У всех одно понимание войны, которая идет. У всех месяца (а может уже и годами считать можно), проведенные на нуле. Все разговоры об армии, о солдатах, офицерах, о возможности что- то изменить в армии, об оружии и войне. И их вторые половины, живущие тем же. А тут открываю фейсбук, а вся лента об эмиграции. А мне и сказать нечего по этому поводу».