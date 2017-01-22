Личный охранник раскрыл подробности побега Януковича в РФ

В прессу «просочились» подробности побега экс-главы Украины Виктора Януковича в 2014-м году, которые ранее не были обнародованы. В рамках судебного процесса, текущего в Печерском суде, дал откровенный показания личный охранник опального политика. Как рассказал суду представитель государственной охраны, Янукович бежал в Россию в компании Виктора Пшонки, Виталия Захарченко и Любови Полежай.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на показания личного охранника Януковича, осуществить побег из Киева свергнутому президенту помогали солдаты спецподразделения армии России в количестве 10 человек. Непосредственно из Киева Януковича вывозили на вертолёте, а для того, чтобы предотвратить возможное преследование, в другом направлении из Киева был запущен президентский кортеж в сопровождении нескольких лимузинов, для «отвода глаз».
Из показаний охранника следует, что Янукович прилетел сначала в Харьков, а затем упоминаются ещё несколько пунктов назначения — перегрузка вещей в Донецке, посещение Запорожской области. Свидетель утверждает, что Янукович ночевал в доме, как предполагается, Рината Ахметова. Уже при помощи российского спецназа Янукович оказался в Крыму, где вещи президента перегружались в другой самолёт. Отказавшись от государственной охраны, Янукович предложил желающим двигаться с ним дальше — некоторые охранники, сдав оружие и подписав заявление об увольнении, отправились с Януковичем в РФ.