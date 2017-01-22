Порошенко выдвинул условия для внесения изменений в Конституцию

Украинский президент Пётр Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях в Киеве, которые приурочены 22 января 2017-го года ко Дню Соборности. Как передаёт replyua.net со ссылкой на трансляцию торжественных мероприятий телеканалом «112», в рамках своей речи лидер государства прокомментировал и возможность внесения изменений в Конституцию Украины.
Как известно, лидеры боевиков самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР» требуют от украинского руководства внесения изменений в Конституцию относительно местного самоуправления на временно оккупированных территориях. Об этом, в частности, говорится в Минских соглашениях, которые были подписаны сторонами «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия и Россия) в рамках 16-часовых переговоров в столице Беларуси.
Однако, президент выдвинул условия для внесения этих изменений в Конституцию. По словам Порошенко, официальный Киев поставит этот политический вопрос на повестку дня лишь тогда, когда на Донбассе будет достигнут прогресс в вопросах безопасности. Среди условий, озвученных Порошенко, числятся стойкое прекращение огня, разоружение террористов, вывод российских войск и возвращение границы под контроль Киева.