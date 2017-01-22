«Элемент цепочки»: Аваков отреагировал на попытку покушения на Геращенко

Арсен Аваков, возглавляющий Министерство внутренних дел Украины, отреагировал на сведения, обнародованные в СМИ в ночь на 22 января 2017-го года, в которых речь шла о том, что целью киллеров, готовивших резонансное покушение на нардепа в Киеве, был Антон Геращенко. По словам министра внутренних дел, это несостоявшееся преступление — элемент длинной цепочки преступлений, центр влияния которых располагается за границей Украины.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт Авакова, министр внутренних дел пишет о наличии у СБУ целого ряда документов и доказательств, касающихся убийств и резонансных преступлений. Эти сведения имеют отношение как к совершённым, так и к подготавливавшимся, но предотвращённым эпизодам. Аваков утверждает, что преступники разрабатывали эти преступления по схожему плану.
Впрочем, каких-либо подробностей об имеющихся у СБУ сведениях Арсен Аваков пока не раскрывает. Министр утверждает, что решение об обнародовании этих документов ещё не принято, но уже находится в стадии обсуждения.