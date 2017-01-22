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Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»

Саакашвили прокомментировал публикацию в СМИ снимков, сделанных на инаугурации Трампа, - это «рука Кремля»
Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, остро отреагировал на публикацию во многих украинских СМИ, в только числе и на нашем ресурсе, снимков, сделанных в Вашингтоне в день инаугурации Трампа, передает replyua.net.

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Саакашвили не пустила охрана на инаугурацию, и «Михо прятался в кустах за забором». На своей странице в Фейсбуке грузинский политик написал следующее: «Мы предложили телеканалам Украины осветить мое присутствие на инаугурации, но все отказались, а некоторые тиражируют снимки, сделанные людьми, связанными с Кремлем. На снимках я жду, когда с церемонии выйдут оставшиеся из моей группы. Бездари остаются бездарями», пишет Саакашвили.

По его словам, последние недели он постоянно контактировал с командой Трампа, многих из команды он лично знает, и в этой администрации будет сотрудничать только с украинскими друзьями. «То меня тайком в аэропорту снимают, то на выходе с церемонии, после чего пишут всякую чушь. Это подтверждение тому, что мы на правильном пути и продолжим усиливать позиции Украины», отметил политик.
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