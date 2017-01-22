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Поиск работы в Украине теперь упрощен

Поиск работы в Украине теперь упрощен
Государственная служба занятости Украины предлагает всем безработным гражданам воспользоваться новым сервисом, благодаря которому каждый украинец, ищущий работу, в онлайн-режиме сможет записаться на прием к специалисту, причем в любом из центров занятости в стране, информирует replyua.net, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По словам Валерия Ярошенко, исполняющего обязанности главы Государственной службы занятости, в начале этого года начал работать новый сервис, с помощью которого можно пройти онлайн-регистрацию на прием, и таким способом сэкономить время, а также более эффективно подойти к вопросу поиска работы. Ярошенко подчеркнул, что теперь украинцам можно прямо из дома записаться на первичный прием в центр занятости к любому специалисту, а также получить некоторые консультации по трудоустройству и работе центров.

После регистрации не придется брать талон на прием к специалисту – достаточно прийти в назначенное время в центр занятости и встретиться со специалистом. Услуга будет предоставляться совершенно бесплатно, и сейчас она доступна на портале Госслужбы занятости населения в разделе «Электронные услуги».
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