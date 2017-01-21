«Поломаны рёбра»: бывшая жена Алиева вновь заявила об избиении

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Татьяна Алиева, ещё четыре месяца назад являвшаяся законной супругой экс-футболиста «Динамо» Александра Алиева, вновь заявляет о том, что футболист якобы избил её. В беседе с журналистами «ТСН» Татьяна Алиева рассказала, что у неё в данный момент имеются синяки на ногах, а также поломаны рёбра — в этих увечьях она обвиняет своего звёздного супруга. Экс-динамовец, в свою очередь, отвергает обвинения жены, рекомендуя «проверить женщину на алкоголь».Скандалы в семье известного футболиста Алиева уже не впервые становятся достоянием общественности. На этот раз, как утверждает Татьяна Алиева, ликвидация скандала оказалась невозможна без вмешательства полиции: в пятницу, 20 января, между экс-супругами вновь возник словесный конфликт, который перетёк в рукоприкладство — сыну Алиевых пришлось вызывать полицию.Когда в квартиру экс-динамовца прибыли журналисты «ТСН», футболист спал в детской кровати, около которой было много пивных бутылок и пачек из-под сигарет. В беседе с представителями СМИ Алиев отметил, что бил жену ещё в браке, но её нынешние обвинения якобы не соответствуют действительности. Татьяна же утверждает, что уже сняла побои и зафиксировала результаты пятничного рукоприкладства мужа в протоколе полиции.