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Ляшко призвал членов НАПК «не быть проститутками»

Ляшко призвал членов НАПК «не быть проститутками»
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал появлявшиеся в СМИ комментарии Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) относительно его отдыха в Таиланде. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт скандального политика, заявления относительно дороговизны перелётов Ляшко в Таиланд являются политическими и не должны распространяться без соответствующих проверок.

В частности, Олег Ляшко заявил о том, что просьбы к НАПК о проверке его отдыха являются проделками его политических оппонентов, которые инициировали «клеветническую информационную кампанию». В свою очередь, Ляшко призвал представителей НАПК «не быть проститутками у власти», а проверять факты перед распространением преждевременных оценок.
Ляшко призвал членов НАПК «не быть проститутками»
Напомним, ранее стало известно, что некоторые депутаты Верховной рады Украины обратились к НАПК с просьбой проверить, не нарушает ли отдых Олега Ляшко в Таиланде украинские законы. Предполагалось, что билеты в Таиланд Ляшко был обязан задекларировать, поскольку их стоимость превышает сумму, которая может быть потрачена на приобретение имущества без декларирования. Сам же Ляшко утверждает, что суточная стоимость его таиландского отпуска не превышает 30-долларовую отметку.
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