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Нардеп: электронный билет поможет вывести миллионы бюджетных денег из тени

Нардеп: электронный билет поможет вывести миллионы бюджетных денег из тени
Парламентарии приняли законы, которые позволяют внедрять электронный билет в систему общественного транспорта. Один из авторов закона депутат Виталий Корчик в эфире «Громадського радио» отметил, что автоматизированный учет давно является нормой для развитых стран, он уже работает и в Киеве, и подобные системы есть в Харьковском метрополитене.

По словам нардепа, автоматизированный учет и оплата в общественном транспорте – это революция в этой области, есть масса преимуществ, как для пассажиров, так и для перевозчиков, и для города в целом. «Самое главное – автоматизация наконец позволит упорядочить учет льготников, которых перевозят бесплатно за счет компенсации из местных бюджетов. До сих пор численность исчислялась по формулам и демографическим данным, но это сложно, неточно и неэффективно», – отметил Виталий Корчик.

По его словам, принятый законопроект довольно либеральный. Он позволяет каждому городу выбрать свою систему работы. Он нормирует выдачу бесплатных электронщик билетов для льготников так же как для коммунального транспорта, так и частного. «Это позволит вести четкий учет, а не показывать какую-то цифру, взятую из головы. Формулы и демографические показатели меняются, мы не всегда можем определить точное количество льготников», – отметил Корчик.

Нардеп подчеркнул, что теперь от местных властей зависит, как скоро принятый закон вступит в действие. «Мы сказали, что этот законопроект не является навязчивым, каждый город может распоряжаться по своему усмотрению. И тогда граждане, избиратели будут оценивать, как та или иная местная власть пытается либо не пытается вернуть теневые средства в бюджет города. Я уверен, что положительные примеры внедрения будут уже к концу этого года, а еще больше в 2018 году – подытожил Виталий Корчик.
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