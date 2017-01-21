«Укроборонпром» разрывает контракт с компанией из России

Денис Гурок, заместитель генерального директора «Укроборонпром», накануне во время брифинга на предприятии «Антонов», заявил о том, что «Укроборонпром» разрывает сотрудничество с «Волга-Днепр», компанией из России, информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ.
Гурок подчеркнул, что украинская сторона полностью прекратила сотрудничество с «Волга-Днепр», крупной российской компанией. «Прекращено сотрудничество в области авиационных перевозок. Украина теперь самостоятельно выполняет все перевозки, которые проходят по заказу государств, входящих в НАТО», отметил заместитель директора. Напомним, что Укроборонпром на протяжении нескольких лет активно сотрудничал с российской компанией. Украина и Россия выполняли заказы государств, входящих в Североатлантический альянс, в сфере авиационных перевозок.
Напомним, что в конце прошлого года в «Укроборонпроме» заявили о том, что совсем скоро будут выпущены новые беспилотные системы и боевые модули. Роман Романов, генеральный директор «Укроборонпрома», при этом подчеркнул, что выпуск новой инновационной техники запланирован на самое ближайшее время, поскольку это очень актуально для Украины в настоящий момент.