Названо имя организатора встречи Савченко с лидерами «Л/ДНР» в Минске

Организатором встречи нардепа Надежды Савченко с самопровозглашенными лидерами «ДНР» и «ЛНР» был Владимир Рубан, возглавляющий «Офицерский корпус». Как передает replyua.net , такую информацию сам Рубан предоставил в прямом эфире «Громадського».
По его словам, Савченко сама просила, чтобы ее приобщили к работе над выходом на свободу незаконно плененных украинских граждан, и хотела увидеть, как это все выглядит изнутри. Поэтому, продолжил Рубан, после того, как такая возможность появилась, была организована встреча в белорусской столице. В то же самое время он отметил, что она не была ни для кого тайной.
Также Владимир Рубан добавил, что ему пришлось искать подходящее место для подобной встречи, так как Донецк достаточно опасный город. «Была опасность не только со стороны Донецка, но и с украинской тоже. Очень многие хотят, чтобы Надежда Савченко исчезла с политического олимпа», - заявил Рубан. Вместе с тем, он акцентировал внимание на положительном характере встречи Савченко с главарями непризнанных республик, так как это в будущем поможет в более быстрые сроки завершить переговоры относительно проведения обмена пленными. Напомним, встреча Савченко с Захарченко и Плотницким состоялась 7 декабря прошлого года.