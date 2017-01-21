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Балчун: Мининфраструктуры саботирует мою работу

Балчун: Мининфраструктуры саботирует мою работу
На своей странице в Фейсбуке Войцех Балчун, глава «Укрзализныци», написал о том, что Министерство инфраструктуры саботирует его работу, передает replyua.net.

По словам Балчуна, для него абсолютно неприемлема публичная полемика в популярном стиле «сам дурак». «В Украину я приехал, чтобы работать и действовать, и я делаю это ради реформы одной из крупнейших железных дорог в мире, и я здесь не для унизительных дискуссий. Я столкнулся на высшем уровне с промедлением, блокировкой и саботажем. Будем называть вещи своими именами. Положительных изменений в компании не видит только слепой», пишет Балчун. По его словам, все, что на сегодняшний день удалось сделать в «Укрзализныци», стало возможным благодаря поддержке Владимира Гройсмана, премьера Украины.

Балчун подчеркнул, что результат и его дела говорят сами за себя, а инфантильные реакции надо оставлять без комментариев. Напомним, что так Войцех Балчун отреагировал на недавнее заявление Владимира Омеляна, министра инфраструктуры. На своей странице в Фейсбуке Омелян написал, что Балчун – это «капризный шоумен».
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