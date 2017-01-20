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В Харькове не захотели давать проспекту имя погибшего героя АТО

В Харькове не захотели давать проспекту имя погибшего героя АТО
Представители харьковской городской власти рассмотрели петицию №1925, размещённую на официальном портале горсовета, автор которой призывал переименовать проспект Героев Сталинграда в честь погибшего в зоне АТО героя Мирослава Мисла. Так, в ответе городских властей речь идёт о том, что название данного проспекта не противоречит действующему в Украине закону о декоммунизации, поскольку имя проспекта фактически относится к той категории топонимов, которые не являются запрещёнными.

В ответе властей указано, что рассмотрением вопроса о целесообразности переименования проспекта Героев Сталинграда занималась специальная рабочая группа. Решение было принято в связи с тем, что данный топоним является «символом изгнания нацистов из Украины». Таким образом, веских оснований для переименования городского проспекта местные чиновники не нашли, сообщает replyua.net со ссылкой на ответ властей Харькова.

Напомним, Мирослав Мисла погиб в Луганской области в октябре 2016-го года. Под петицией, в которой один из местных жителей предлагал в память о погибшем украинском военнослужащем переименовать проспект Героев Сталинграда, подписались свыше пяти тысяч жителей Харькова.
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