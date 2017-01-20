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РФ хочет перезапустить липецкую фабрику Roshen

РФ хочет перезапустить липецкую фабрику Roshen
После того, как принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко компания Roshen приняла решение об остановке липецкой кондитерской фабрики, соцсети и СМИ всколыхнули сообщения о том, что большое количество жителей Липецка в связи с этим потеряют работу. И хотя остановка производства де-факто, как предполагается, состоится в апреле 2017-го года, липецкие чиновники уже задумываются о перезапуске производства под руководством сторонних инвесторов.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на RNS, соответствующее заявление в беседе с журналистами озвучил губернатор Липецкой области Олег Королев. По его словам, и в России, и за её пределами якобы есть немало инвесторов, которые смогли бы перезапустить фабрику «в течение двух минут».

Липецкий губернатор утверждает, что перезапуск станет возможен только в том случае, «если дойдёт до того, до чего должно дойти — до продажи». Однако, пока официального решения Roshen о продаже предприятия сторонним инвесторам не озвучивалось. Пока какие-либо подробности об инвесторах, проявивших интерес к липецкой фабрике Roshen, губернатором не озвучиваются: чиновник ссылается на конфиденциальность информации о желающих выкупить предприятие.
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