Киев и Лондон углубляют сотрудничество в сфере авиастроения

Между Украиной и Великобританией планируется расширение военно-технического сотрудничества в авиастроительной сфере, передает replyua.net. По информации пресс-службы госпредприятия «Укроборонпром», вопрос об углублении сотрудничества был обсужден руководством концерна и главы британского оборонного ведомства Майкла Фэллона сегодня в процессе осмотра воздушного судна Ан-132D на госпредприятии «Антонов», принадлежавшему государству.
«У меня была возможность самому убедиться в том, насколько прочными являются торговые и экономические связи между предприятием «Антонов» и компаниями Великобритании. Речь идет об особых отношениях, которые, как мы планируем, будут углублены именно сейчас, когда наша страна находится в процессе выхода на новый уровень. Мы намерены оказать решительную поддержку нашим друзьям из Украины», - приводит цитату главы оборонного ведомства Великобритании его пресс-служба.
Как известно, в Украине «Антонов» является единственным производителем авиационной техники, которая является неотъемлемой частью «Укроборонпром». Месяц назад компания провела показ первого опытного образца нового транспортно самолета Ан-132.