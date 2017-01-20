Блогер прокомментировал закрытие фабрики «Рошен» в Липецке

Мировые СМИ сегодня облетела новость о том, что Президент Украины Петр Порошенко принял решение о закрытии филиала кондитерской фабрики «Рошен», которая производила продукцию в России, а точнее в Липецком регионе. Такой шаг украинского лидера не остался без комментариев читателей новостей. Как информирует replyua.net, один из известных украинских публицистов Денис Казанский также решил на своем «Фейсбуке» прокомментировать решение Порошенко о закрытии фабрики в Липецке.
Так, блогер пишет, что никаких эмоциональных чувств по поводу того, что филиал фабрики Порошенко в России был закрыт, он не имеет. При этом Казанский выразил уверенность, что случилось это не по причине политики, ведь если по этим мотивам, то можно было закрыть предприятие еще два года тому назад. По мнению блогера, это случилось по причине кризиса в секторе экономики в РФ. Он отмечает, что после того, как убыток фабрики в РФ начал превышать интерес дохода, то продолжать ее производство там далее стало просто неразумно.
В соответствии со словами публициста Казанского в «Фейсбуке», кондитерское производство «Рошен» в Российской Федерации на протяжении всего времени было больше символом «зрады», нежели каким-либо настоящим предательством нацинтересов. Огромное внимание к фабрике масс-медиа привело к тому, что ее значение, на самом деле, было сильно переоценено. Чтобы действительно заниматься шантажом Петра Порошенко, и таким образом изменять политику Украины, актив кондитерки в Липецке был мизерным. При этом уплата налогов в госбюджет России постоянно перекрывалась выводом доходов из страны-агрессора в Украинское государство. Блогер подытожил, что на самом деле в нашей стране существует множество более сильных «зрад», за которые Порошенко несет ответственность, и которые наносят Украине гораздо больший урон, чем фабрика в Липецке.