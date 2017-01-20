валюта
СпецтемаДжо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты

Судья ВХСУ оценил свою квартиру в центре Киева огромной площади в 27 тыс. долларов

Судья ВХСУ оценил свою квартиру в центре Киева огромной площади в 27 тыс. долларов
Общественное антикоррупционное движение «Просуд» на своей странице в Фейсбуке сообщает о судейской династии в Украине, выявить которою помог анализ электронных декларация и родственных связей украинских судей, - передает replyua.net.

Представители «Просуд» подчеркивают, что обнаруженная ими династия является одной из самых обширных в Украине. В нее входит судья Высшего хозяйственного суда Карабань Николай Якович, жена которого и четверо племянников также работаю в судебной системе Украины. Жена работает в аппарате Хозяйственного суда города Киева, племянник Владислав Сулин является судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, племянник Владимир Карабань – судьей Печерского районного суда города Киева, а еще две племянницы – помощницами судей в Высшем хозяйственном суде и Киевской окружном административно суде. В собственности судьи находятся два земельных участка, два жилых дома, а также огромная квартира прямо в центре Киева. Квартира площадью 355 квадратных метров находится в доме по улице Богдана Хмельницкого. Больше всего в этой недвижимости удивляет цена – по мнению жены судьи, квартира стоит всего 27 000 долларов США, - именно такая сумма указана в документах.

Также они добавили, что обнаружение подобных семей стало намного проще благодаря старту с 2016 года нового проекта по борьбе с коррупцией – «деклараций родственных связей». В этих электронных документам судьи обязаны указывать всех родственников, которые являются государственными служащими либо работают нотариусами, адвокатами, арбитражными управляющими, оценщиками и прочими публичными лицами.

Судья ВХСУ оценил свою квартиру в центре Киева огромной площади в 27 тыс. долларов
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы
Важное за сутки
20 янв 2017
14143

Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет, что адвокатом «бандеровской» фабрики «Рошен» в Липецке была Виолетта Волкова, которая называла себя

20 янв 2017
7984

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

Согласно информации военного эксперта Юрия Карина, вместе с незаконно аннексированным Крымом и Приднестровьем Россия сосредоточила возле границ с Украиной не менее 70 тысяч бойцов, передает

20 янв 2017
7134

У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"

Опублікована у жовтні минулого року українськими хакерами з угрупування «Кіберхунта» переписка помічника президента Російської Федерації Суркова Владислава врешті решт призвела до того, що керівник

Последние новости

Тука объяснил, почему Киев не отключает свет и воду в «ЛНР» и «ДНР»

Блогер прокомментировал закрытие фабрики «Рошен» в Липецке

Манн: похоже, Великобритания сменила курс

Дональду Трампу запретили использовать Android-смартфон — СМИ

Из-за роста минимальной зарплаты в Киеве подорожает стоимость проезда в маршрутках

«Соки и йогурты»: Полторак реформировал питание военных ВСУ

Манн: российские ПВО беспомощны против новых израильских самолетов

Порошенко рассказал о своих ожиданиях от президентства Трампа

Порошенко пояснив, що Україна чекає від США в часи правління Трампа

Не Украине, а ЕС следует бояться проблем из-за Трампа – нардеп

Судья ВХСУ оценил свою квартиру в центре Киева огромной площади в 27 тыс. долларов

У Києві горе-працівник влаштував "вбивче" збивання бурульок (ВІДЕО)

«Евровидение-2017»: стали известны новые подробности Нацотбора

Не исключено, что Крым станет государством – эксперт

Манн: операция по штурму приняла неожиданный оборот

Фемида в Киеве арестовала племянника вдовы умершего лидера Узбекистана Татьяны Каримовой

Обама сделал несколько важных заявлений в последние минуты своего президентства

Як українська влада може допомогти Криму - Богуцька

Закрытие фабрики в Липецке положительно повлияет на рейтинг Порошенко – политолог

Террористы «ДНР» открыли огонь по автобусу с гражданскими, - подробности

 Новости за день