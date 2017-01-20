Судья ВХСУ оценил свою квартиру в центре Киева огромной площади в 27 тыс. долларов

Общественное антикоррупционное движение «Просуд» на своей странице в Фейсбуке сообщает о судейской династии в Украине, выявить которою помог анализ электронных декларация и родственных связей украинских судей, - передает replyua.net.
Представители «Просуд» подчеркивают, что обнаруженная ими династия является одной из самых обширных в Украине. В нее входит судья Высшего хозяйственного суда Карабань Николай Якович, жена которого и четверо племянников также работаю в судебной системе Украины. Жена работает в аппарате Хозяйственного суда города Киева, племянник Владислав Сулин является судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, племянник Владимир Карабань – судьей Печерского районного суда города Киева, а еще две племянницы – помощницами судей в Высшем хозяйственном суде и Киевской окружном административно суде. В собственности судьи находятся два земельных участка, два жилых дома, а также огромная квартира прямо в центре Киева. Квартира площадью 355 квадратных метров находится в доме по улице Богдана Хмельницкого. Больше всего в этой недвижимости удивляет цена – по мнению жены судьи, квартира стоит всего 27 000 долларов США, - именно такая сумма указана в документах.
Также они добавили, что обнаружение подобных семей стало намного проще благодаря старту с 2016 года нового проекта по борьбе с коррупцией – «деклараций родственных связей». В этих электронных документам судьи обязаны указывать всех родственников, которые являются государственными служащими либо работают нотариусами, адвокатами, арбитражными управляющими, оценщиками и прочими публичными лицами.