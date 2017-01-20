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Не исключено, что Крым станет государством – эксперт

Не исключено, что Крым станет государством – эксперт
В интервью украинским СМИ блогер из Крыма Лиза Богуцкая предположила, что благодаря изменению статуса аннексированного Крыма на Крымскотатарскую автономную республику есть шанс значительного повышения статуса коренного народа что, в свою очередь, поможет полуострову вернуться в скором времени в состав Украины, передает replyua.net. Вместе с тем, эксперт уверена, что если официальный Киев не будет прилагать активных усилий, он рискует навсегда потерять полуостров.

Также Богуцкая прокомментировала заявление главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова. По ее словам, коренные жители Крыма, прежде всего, поймут, за какие ценности им нужно вести борьбу, а также что сопротивление российским оккупантам небессмысленно. К тому же, это достаточно важно и в процессе предоставления помощи из-за рубежа, а также касаемо отношения иных стран к Крыму. Теперь есть надежда, что полуостров будет восприниматься не как нечто абстрактное, а как территория, население которой состоит из народа, у которого нет какой-то иной родины.

«Если в такой жемчужине, как Крым, не заинтересованы украинские власти, это означает, что вопрос о дальнейшей судьбе полуострова должны решать те, кто представляет его коренное население, а именно, крымские татары», - заявила блогер.
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